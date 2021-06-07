4 حالات تمنع استيراد السيارة منها تعرضها لحريق أو تصادم

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمنع استيراد السيارات التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب.

وذكر حساب «اسأل الجمارك» التابع للهيئة –عبر تويتر- أنه «يُمنع استيراد السيارات التي سبق أن تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه، والتي عادة يختم على استمارتها عبارة (Salvage)، استخلاص أو ما يرادفها من عبارات بلغة أخرى».

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن، قال فيه «اقدر استورد سيارة من امريكا والتايتل حقها يكون سالفج؟».

من جهة أخرى، أوضحت الجمارك ان آخر سنة صنع للسيارات يُسمح بدخولها 2016، على أن تكون المركبة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، كما أن الرسوم الجمركية تبلغ 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15%.

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