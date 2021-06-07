تنبيهات بأمطار رعدية على 3 مناطق.. و«الأرصاد»: تشمل 16 محافظة

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الإثنين، إلى هطول أمطار رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق (عسير وجازان والباحة ) خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة عسير يشمل (أبها - أحد رفيدة - النماص – تنومة - خميس مشيط – رجال ألمع )، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن التنبيه يشمل (الدائر - الريث - العارضة - العيدابي - فيفا - هروب)، ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

وإلى ذلك، أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة الباحة، تضمن سحبًا رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن التنبيه يستمر حتى التاسعة مساءً ويشمل (الباحة - القرى- المندق - بلجرشي ).

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على أجزاء من مرتفعات جيزان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، في حين تتأثر المنطقة الشرقية بأجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

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