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«الحياة الفطرية» يدعو أصحاب المفترسات إلى تسليمها لتجنب المحاسبة

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الرياض - محمد عبدالله - دعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الإثنين، كل من يمتلك حيوانًا مفترسًا، إلى التواصل معه، لتسليم ما لديه من حيوانات، وذلك لتجنب المحاسبة القانونية.

وذكر مركز الحياة الفطرية –عبر تويتر- أن الأنظمة في تمنع تربية واقتناء المفترسات بشكل عام، وذلك بموجب اللائحة التمفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وطالب مركز الحياة الفطرية، كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز، للبدء في إجراءات تسليم ما لديهم من حيوانات مفترسة، حتى لا يدخلوا ضمن طائلة المحاسبة القانونية.    

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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