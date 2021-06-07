رياح نشطة على الشرقية والرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد المملكة سماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تمتد إلى منطقة نجران.

وسجلت المدينة اعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 46 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 27 درجة مئوية.

أما نسبة الرطوبة فقد سجلت جدة وجازان والقنفذة وينبع أعلى نسبة رطوبة بلغت 85 أما المدينة المنورة والعلا فكانت الأقل نسبة رطوبة حيث بلغت 20.