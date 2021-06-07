يوليو المقبل.. البرلمان العربي للطفل يعقد جلسته الثانية "عن بعد"

محمد الفلاح - الإثنين 7 يونيو 2021

يواصل البرلمان العربي للطفل استعداداته الخاصة بعقد الجلسة الثانية من أعمال دورته الثانية المقرر أن تقام "عن بعد" خلال شهر يوليو المقبل بمشاركة أطفال الوطن العربي.



وأكد سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أن الجلسة الثانية ستقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خلال الفترة من 27 حتى 31 يوليو المقبل بمشاركة الدول الأعضاء في البرلمان .

وقال الباروت إن التحضيرات تمضي بشكل متواصل من خلال الدعوات التي وجهت عبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى مندوبياتها لدعوة أطفالها النواب المعتمدين للمشاركة في الجلسة الثانية حيث من المقرر أن تكون المشاركة "عن بعد" وذلك لدواعي الاحترازات الحالية والحفاظ على الصحة العامة .. مشيرا إلى أن الجلسة الثانية سيسبقها عدد من البرامج التأهيلية المصاحبة والتي تنسجم مع سياسات البرلمان التي تسبق انعقاد كل جلسة .