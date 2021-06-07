هدف : الرخصة المهنية لا تمنع إعانة حافز إلا في حالة واحدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد صندوق هدف أن إصدار الرخصة المهنية لا يمنع من الاستفادة من برنامج إعانة البحث عن عمل، إلا في حال ارتبط ذلك بمزاولة نشاط تجاري وإصدار رخصة أو سجل تجاري.

إصدار الرخصة المهنية

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد بدأت بإصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية لمجتازي اختباري الكفايات (العام، والتخصصي) بشكل فوري عبر نظام إلكتروني​، وفر من خلاله ربط متكامل مع الجهات والأنظمة ذات العلاقة (نظام نور، نظام فارس، قناة التكامل الحكومية GSN، هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي)، وكذلك قواعد بيانات اختبارات المركز الوطني للقياس، بما يضمن تقديم حزمه من الخدمات بكل يسر وسهولة للمعلمين والمعلمات الراغبين في إصدار رخصهم المهنية.​

أهداف نظام الرخص المهنية

ويهدف نظام الرخص المهنية إلى الإسهام في رفع جودة أداء المعلمين والمعلمات وفق معايير ومتطلبات ومستويات مهنية للارتقاء والتطور المهني، والتحفيز على التطوير والتعلم الذاتي، إضافة إلى التطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات العلمية المختلفة، وضمان استيفاء الحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية لمزاولة مهنة التعليم، وتشمل هذه الخدمات التسجيل في اختبارات الرخص المهنية (العام والتخصصي)، وإصدار الرخص المهنية، والاطلاع على تقارير مستوى الأداء في تلك الاختبارات، بالإضافة إلى قنوات متنوعة من الدعم الفني.

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