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شكرا لقرائتكم هدف : الرخصة المهنية لا تمنع إعانة حافز إلا في حالة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هدف : الرخصة المهنية لا تمنع إعانة حافز إلا في حالة واحدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد صندوق هدف أن إصدار الرخصة المهنية لا يمنع من الاستفادة من برنامج إعانة البحث عن عمل، إلا في حال ارتبط ذلك بمزاولة نشاط تجاري وإصدار رخصة أو سجل تجاري.
إصدار الرخصة المهنية
أهداف نظام الرخص المهنية
ويهدف نظام الرخص المهنية إلى الإسهام في رفع جودة أداء المعلمين والمعلمات وفق معايير ومتطلبات ومستويات مهنية للارتقاء والتطور المهني، والتحفيز على التطوير والتعلم الذاتي، إضافة إلى التطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات العلمية المختلفة، وضمان استيفاء الحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية لمزاولة مهنة التعليم، وتشمل هذه الخدمات التسجيل في اختبارات الرخص المهنية (العام والتخصصي)، وإصدار الرخص المهنية، والاطلاع على تقارير مستوى الأداء في تلك الاختبارات، بالإضافة إلى قنوات متنوعة من الدعم الفني.
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