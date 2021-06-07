أول نجومها الثريا .. مربعانية القيظ بدأت برياح البوارح وحرارة مرتفعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت مربعانية القيظ اليوم 7 يونيو مع طلوع نجم الثريا حيث شهدت العديد من المناطق ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار نشاط رياح البوارح.

مدة مربعانية القيظ

والمعروف أن أيام مربعانية القيظ مدتها 40 يومًا تبدأ الاثنين 26 شوال 1442هـ وأول طوالعها “الثريا” وهي مقسمة على الثريا والدبران والهقعة، وفي منتصف مربعانية القيظ ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان معلنا بداية الصيف فلكيًا 11 ذي القعدة 1442هـ 21 يونيو.

وفي وقت سابق توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أن يستمر الصيف حتى تاريخ 1443/1/29هـ 6 سبتمبر موعد دخول أول أنواء الخريف “الجبهة” في بلادنا وفلكيًا 1443/2/15هـ 2021/9/22م حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء عند بداية الفصل.

وتوقع الحصيني كذلك أن تكون حرارة الصيف هذا العام 1442هـ 2021 م حول معدلاتها الطبيعة مضيفًا أن الأمطار تقل ويجف العشب وتختفي الحشرات الربيعية وفيه طباخ اللون والعنب فالتمر.

سلوك رياح البوارح

وتوقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن يستمر نشاط رياح البوارح على المنطقة الشرقية اليوم وقد تؤثر على أجزاء من منطقة الرياض.

وقال المسند :سلوك غبار البوارح عادة ينشط من الضحى ويخف كثيراً في الليل، ثم يعاود مرة أخرى من الغد، ويستمر نشاطها لبضعة أيام ثم ينقطع لمثلها، وذلك خلال يونيو يوليو.

وتابع الأستاذ بقسم الجغرافيا : بانتهاء مايو نستطيع القول إن موسم الغبار الربيعي قد انتهى، ودخلنا موسم السكون الصيفي (استقرار) بوجه عام، ويشذ عن القاعدة منطقتان هما الشرقية التي تتعرض عادة لهبوب رياح البوارح خلال يونيو ويوليو ومنطقة جازان تتعرض لموسم يٌسمى بموسم الغبرة، وذلك قُبيل نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس.

حالة الطقس اليوم

وكان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على أجزاء من مرتفعات جيزان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، في حين تتأثر المنطقة الشرقية بأجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

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