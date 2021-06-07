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"الخطيب" يجري مباحثات مع وزير السياحة التونسي

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محمد بن مسعود - الدمام - لقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

التقى وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، في العاصمة التونسية، اليوم، نظيره التونسي الحبيب عمّار.

وتناول اللقاء، الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر؛ العلاقات الثنائية بين المملكة وتونس وسبل تعزيزها، خاصة في المجال السياحي.وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 01:00 PM

لقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

"الخطيب" يجري مباحثات مع وزير السياحة التونسي
وكالة الأنباء السعودية (واس)

التقى وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، في العاصمة التونسية، اليوم، نظيره التونسي الحبيب عمّار.

وتناول اللقاء، الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر؛ العلاقات الثنائية بين المملكة وتونس وسبل تعزيزها، خاصة في المجال السياحي.

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المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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