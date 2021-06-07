محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة": إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28.9 مليون سجّلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 100636 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2427 وفاة. وذكرت وزارة الصحة الهندية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28.9 مليون، فيما بلغ إجمالي الوفيات 349186 وفاة. الهند تسجّل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-07 سجّلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 100636 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2427 وفاة. وذكرت وزارة الصحة الهندية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28.9 مليون، فيما بلغ إجمالي الوفيات 349186 وفاة. 07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 09:35 AM "الصحة": إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28.9 مليون "الصحة": إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28.9 مليون سجّلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 100636 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2427 وفاة. وذكرت وزارة الصحة الهندية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28.9 مليون، فيما بلغ إجمالي الوفيات 349186 وفاة. ، الهند تسجّل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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