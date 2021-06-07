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السعودية | “سعود الطبية”: احذروا من القنابل الموقوتة داخل المركبات

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 11:29 صباحًا, 7 يونيو 2021 م

المناطق - الرياض

حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بطوارئ المستشفى العام، من القنابل الموقوتة من المواد الكيميائية والكحولية والتي يبقيها البعض بالمركبات مثل: المعقمات، العطور، وكذلك الولاعات، وذلك مع ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة ودخول لموسم الصيف.
وأوضحت المدينة بأن إبقاء هذه المواد بالمركبات ينتج لا قدر الله عن انفجار قد يتسبب في أضرار جسيمة على حياة الموجودين بداخل تلك المركبات، أو ضررًا بالمركبة نفسها.
وشددت المدينة على ضرورة نقل المعقمات التي تستخدم للوقاية من جائحة بحوزة الشخص نفسه، والحرص على عدم إبقائها داخل المركبة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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