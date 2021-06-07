السعودية | “سعود الطبية”: احذروا من القنابل الموقوتة داخل المركبات

المناطق - الرياض

حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بطوارئ المستشفى العام، من القنابل الموقوتة من المواد الكيميائية والكحولية والتي يبقيها البعض بالمركبات مثل: المعقمات، العطور، وكذلك الولاعات، وذلك مع ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة ودخول لموسم الصيف.

وأوضحت المدينة بأن إبقاء هذه المواد بالمركبات ينتج لا قدر الله عن انفجار قد يتسبب في أضرار جسيمة على حياة الموجودين بداخل تلك المركبات، أو ضررًا بالمركبة نفسها.

وشددت المدينة على ضرورة نقل المعقمات التي تستخدم للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد بحوزة الشخص نفسه، والحرص على عدم إبقائها داخل المركبة.