شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. «سناب اليوم» في جولة داخل ممشى البهجة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الصفيان : لأول مرة مقاعد ثلاثية الأبعاد بتصميم عصري

أجرى "سناب اليوم" جولة في ممشى البهجة في حي النزهة بالدمام، ورصد الكراسي التي تتمتع بتصميم عصري والتي تم تنفيذها بتقنية الطباعة ثلاثية الابعاد (3DPrinting) وتعتبر هذه المرة الأولى في استخدام مثل هذه التقنية للاستفادة منها في تشكيل المشهد الحضري والبيئة العمرانية.

وقال محمد الصفيان وكيل امين الشرقية للبلديات والمتحدث الرسمي لأمانة الشرقية أن الممشى يتضمن مساراً تفاعلياً للأطفال، بمسارين من الانترلوك بعرض ٤ متر لكل مسار وبطول ٥٠٠ متر بتصميم عصري يتوسطهم منطقة بعرض ٢ متر بها أحواض زراعة لأشجار الظل والشجيرات المزهرة وكراسي للجلوس بتصميم وتصنيع عصري وأعمدة إنارة ديكورية بارتفاع ٥ متر لإضاءة الممشى، كما يحتوي على مسار تفاعلي على طريقة (Tactical Urbanism) بالأسفلت الملون برسومات وألعاب تعليمية وتفاعلية للأطفال بطريقة عصرية وجذابة، بالإضافة إلى لوحات توعويه إرشاديه للزوار.