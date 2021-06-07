شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب «الأعلى للقضاء» بسرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس الشورى قرارا اليوم بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/ 1442 هـ ، أكد فيه أنه على المجلس الأعلى للقضاء العمل على سرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي التي مازالت تحت التطوير.

وعلى المجلس الأعلى للقضاء إيضاح الكم الذي ورد له من الاستفسارات والشكاوى والمطالبات عبر البريد الإلكتروني، وما تمّ البت فيه وإنجازه، وبيان آلية قياس رضا المستفيدين من خدمات المجلس، وإيضاح النسب التي توصل إليها بهذا الخصوص. وعلى المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار برامج التدريب وفق الآليات المتاحة والمسموح بها.

كما أنه على المجلس الأعلى للقضاء تحقيق كامل الالتزام فيما يتعلق بمؤشر جودة البيانات.