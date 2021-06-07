مختص نفسي: 60% من النساء في السعودية يعانين الاكتئاب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف أخصائي الطب النفسي الدكتور عبدالله آل دربا، أن معدلات الاكتئاب في العالم تزيد لدى النساء مقارنة مع الرجال مشيرًا إلى أن النسبة في المملكة تصل إلى ما بين 60-70 % بحسب دراسات سابقة.

وقال المختص النفسي خلال استضافته في برنامج الراصد على قناة الإخبارية إن الاكتئاب بصفة عامة يصيب النساء بمعدل ثلاثة أضعاف الرجال وذلك بسبب ضغوط الحياة الشديدة .

ما هو الاكتئاب؟

يذكر أن الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا دائمًا بالحزن وفقدان الاهتمام. ويسمى أيضًا اضطراب اكتئابي رئيسي أو اكتئاب سريري، وهو يؤثر على شعورك وتفكيرك وسلوكك ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية.

أسباب الاكتئاب

وحول أسباب الاكتئاب قال المختص النفسي إن الأسباب تختلف من شخص إلى آخر لكنها تدور حول الظروف الأسرية، والضغوط الزوجية، والاحتراق الوظيفي.

وأشار إلى أن الاحتراق الوظيفي يحدث بعدما يستمر العامل في العمل لمدة 6 -8 ساعات حيث تقل إنتاجيته ويتعرض للإجهاد النفسي والبدني.

أما الاحتراق الوظيفي فهو نوع خاص من الضغط العصبي المرتبط بالعمل — حالة من الإجهاد البدني أو النفسي تتضمن أيضًا إحساسًا بتراجع الإنتاجية وفقدان الهوية الشخصية.



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