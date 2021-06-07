وزارة التجارة تشهر بـ10 أشخاص حرروا شيكات بدون رصيد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهرت وزارة التجارة بعشرة أشخاص بسبب إقدامهم على تحرير شيكات بدون رصيد إضافة إلى توقيع عقوبات متفاوتة على كل منهم.

وفي وقت سابق شددت وزارة التجارة على أن تحرير شيك بدون رصيد يُعتبر جريمة لها عقوبتها بالسجن والغرامة، حتى لو كان بغرض الضمان أو الرهن.

خطوات الإبلاغ عن الشيك بدون رصيد

وأوضحت أن خطوات الإبلاغ عن وجود شيك دون رصيد تتمثل في الحصول على خطاب اعتراض من البنك، وتقديم شكوى لمركز الشرطة الذي يقع في نطاق دائرة مكان إقامة محرر الشيك الساحب.

وزارة التجارة تحدد عقوبة الشيك بدون رصيد

وأضافت أن الخطوة التالية هي تقديم الشيك إلى محكمة التنفيذ لطلب تنفيذ الحق الخاص.وأشارت إلى أن عقوبة تحرير شيك دون رصيد السجن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال ونشر أسماء الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة.



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