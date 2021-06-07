تحذير من أمطار وتدني الرؤية على جازان حتى الـ9 مساءً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدنٍ في الرؤية على محافظات الداير بني مالك، و الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ9 مساءً.

حالة الطقس اليوم

وكان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على أجزاء من مرتفعات جيزان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، في حين تتأثر المنطقة الشرقية بأجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة، وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة15 -35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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