المسند: رياح البوارح تنشط على الشرقية وقد تصل الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن يستمر نشاط رياح البوارح على المنطقة الشرقية اليوم وقد تؤثر على أجزاء من منطقة الرياض.

سلوك رياح البوارح

وقال المسند :سلوك غبار البوارح عادة ينشط من الضحى ويخف كثيراً في الليل، ثم يعاود مرة أخرى من الغد، ويستمر نشاطها لبضعة أيام ثم ينقطع لمثلها، وذلك خلال يونيو يوليو.

دخول السكون الصيفي

وسابقًا قال المسند إنه رغم انتهاء موسم الغبار الربيعي إلا أن رياح البوارح سوف تستمر خلال موسم الصيف على منطقتين من مناطق المملكة.

وتابع الأستاذ بقسم الجغرافيا : بانتهاء مايو نستطيع القول إن موسم الغبار الربيعي قد انتهى، ودخلنا موسم السكون الصيفي (استقرار) بوجه عام، ويشذ عن القاعدة منطقتان هما الشرقية التي تتعرض عادة لهبوب رياح البوارح خلال يونيو ويوليو ومنطقة جازان تتعرض لموسم يٌسمى بموسم الغبرة، وذلك قُبيل نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس.

حالة الطقس اليوم

وكان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على أجزاء من مرتفعات جيزان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، في حين تتأثر المنطقة الشرقية بأجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة، وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة15 -35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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