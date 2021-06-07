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السعودية | محمد بن سلمان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات المنطقة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ، في مكتبه بنيوم، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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كما حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

فيما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرومبتون وعدد من المسؤولين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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