، تحديث يجعل ساعات "أبل ووتش" أكثر استقلالية.. وأداة لإنقاذ حياتك ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية عالمية، عن تسريبات محتملة عن تحديث لساعات "أبل ووتش"، تجعلها أكثر استقلالية وتحتوي على أدوات يمكنها أن تنقذ حياتك.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن نظام تشغيل "ووتش أو إس 8" الخاص بساعات "أبل ووتش"، سيفكّ -لأول مرة- الارتباط الوثيق بين ساعات أبل وهواتف آيفون.
كما يحتوي التحديث على عدد من التطبيقات المستقلة، التي لا تحتاج هواتف آيفون، كي تمارس أعمالها بكفاءة، مثل تطبيق "كونتاكتس آند تيبس" التي تتيح إمكانية العثور على أي جهات اتصال في أي أجهزة "أبل" الأخرى التي تمتلكها بسهولة.
ويوفر التطبيق الجديد إمكانية إدارة جهات الاتصال الخاصة بك على ساعات "أبل ووتش" دون أي مساعدة من هواتف "آيفون".
كما ستوفر أبل تطبيقًا جديدًا باسم "مايند"، ولكن لم تكشف المصادر بعدُ طبيعة عمل التطبيق ولا ما يقدمه من مهام.
كما ستعمل أيضًا -وفق التحديث الجديد لساعات "أبل ووتش"- تقنيات "تتبع الصحة" بصورة منفردة عن هواتف "آيفون"؛ بحيث يمكنها إنقاذ حياة أي إنسان دون وجود أي هاتف بجانبه وتنبيهه في حال تعرضه لأي خطر صحي.
تحديث يجعل ساعات "أبل ووتش" أكثر استقلالية.. وأداة لإنقاذ حياتكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-07
كشفت تقارير صحفية عالمية، عن تسريبات محتملة عن تحديث لساعات "أبل ووتش"، تجعلها أكثر استقلالية وتحتوي على أدوات يمكنها أن تنقذ حياتك.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن نظام تشغيل "ووتش أو إس 8" الخاص بساعات "أبل ووتش"، سيفكّ -لأول مرة- الارتباط الوثيق بين ساعات أبل وهواتف آيفون.
كما يحتوي التحديث على عدد من التطبيقات المستقلة، التي لا تحتاج هواتف آيفون، كي تمارس أعمالها بكفاءة، مثل تطبيق "كونتاكتس آند تيبس" التي تتيح إمكانية العثور على أي جهات اتصال في أي أجهزة "أبل" الأخرى التي تمتلكها بسهولة.
ويوفر التطبيق الجديد إمكانية إدارة جهات الاتصال الخاصة بك على ساعات "أبل ووتش" دون أي مساعدة من هواتف "آيفون".
كما ستوفر أبل تطبيقًا جديدًا باسم "مايند"، ولكن لم تكشف المصادر بعدُ طبيعة عمل التطبيق ولا ما يقدمه من مهام.
كما ستعمل أيضًا -وفق التحديث الجديد لساعات "أبل ووتش"- تقنيات "تتبع الصحة" بصورة منفردة عن هواتف "آيفون"؛ بحيث يمكنها إنقاذ حياة أي إنسان دون وجود أي هاتف بجانبه وتنبيهه في حال تعرضه لأي خطر صحي.
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
10:40 AM
كشفت تقارير صحفية عالمية، عن تسريبات محتملة عن تحديث لساعات "أبل ووتش"، تجعلها أكثر استقلالية وتحتوي على أدوات يمكنها أن تنقذ حياتك.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن نظام تشغيل "ووتش أو إس 8" الخاص بساعات "أبل ووتش"، سيفكّ -لأول مرة- الارتباط الوثيق بين ساعات أبل وهواتف آيفون.
كما يحتوي التحديث على عدد من التطبيقات المستقلة، التي لا تحتاج هواتف آيفون، كي تمارس أعمالها بكفاءة، مثل تطبيق "كونتاكتس آند تيبس" التي تتيح إمكانية العثور على أي جهات اتصال في أي أجهزة "أبل" الأخرى التي تمتلكها بسهولة.
ويوفر التطبيق الجديد إمكانية إدارة جهات الاتصال الخاصة بك على ساعات "أبل ووتش" دون أي مساعدة من هواتف "آيفون".
كما ستوفر أبل تطبيقًا جديدًا باسم "مايند"، ولكن لم تكشف المصادر بعدُ طبيعة عمل التطبيق ولا ما يقدمه من مهام.
كما ستعمل أيضًا -وفق التحديث الجديد لساعات "أبل ووتش"- تقنيات "تتبع الصحة" بصورة منفردة عن هواتف "آيفون"؛ بحيث يمكنها إنقاذ حياة أي إنسان دون وجود أي هاتف بجانبه وتنبيهه في حال تعرضه لأي خطر صحي.
، تحديث يجعل ساعات "أبل ووتش" أكثر استقلالية.. وأداة لإنقاذ حياتك ،
المصدر : الخليج 365
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