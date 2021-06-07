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حذّرت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في طوارئ المستشفى العام- من القنابل الموقوتة من المواد الكيميائية والكحولية التي يُبقيها البعض في المركبات مثل: المعقمات، العطور، وكذلك الولاعات؛ وذلك مع ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة ودخول لموسم الصيف.
وأوضحت المدينة، أن إبقاء هذه المواد بالمركبات ينتج عنه -لا قدر الله- انفجار قد يتسبب في أضرار جسيمة على حياة الموجودين داخل تلك المركبات، أو ضررًا بالمركبة نفسها.
وشددت المدينة على ضرورة نقل المعقمات التي تُستخدم للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد بحوزة الشخص نفسه، والحرص على عدم إبقائها داخل المركبة.مدينة الملك سعود الطبية
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 11:42 AM
قالت: قد تسبب أضرارًا جسيمة على حياة الموجودين مع ارتفاع الحرارةقنابل موقوتة.. "سعود الطبية": احذروا من بقاء هذه المواد داخل المركبات
حذّرت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في طوارئ المستشفى العام- من القنابل الموقوتة من المواد الكيميائية والكحولية التي يُبقيها البعض في المركبات مثل: المعقمات، العطور، وكذلك الولاعات؛ وذلك مع ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة ودخول لموسم الصيف.
وأوضحت المدينة، أن إبقاء هذه المواد بالمركبات ينتج عنه -لا قدر الله- انفجار قد يتسبب في أضرار جسيمة على حياة الموجودين داخل تلك المركبات، أو ضررًا بالمركبة نفسها.
وشددت المدينة على ضرورة نقل المعقمات التي تُستخدم للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد بحوزة الشخص نفسه، والحرص على عدم إبقائها داخل المركبة.
، قنابل موقوتة.. "سعود الطبية": احذروا من بقاء هذه المواد داخل المركبات ،
المصدر : الخليج 365
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