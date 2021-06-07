، "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية ورياح نشطة على عسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالة تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى الساعة 9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية