شكرا لمتابعة خبر عن الحج والعمرة: أكثر من 20 مليون شخص استفادوا من تطبيق ‎اعتمرنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف هشام السعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، عن بلوغ إجمالي عدد المستفيدين من تطبيق "اعتمرنا" إلى أكثر من 20 مليون مستفيد من حملة مختلف أنواع التصاريح.

وأوضح السعيد أن وزارة الحج والعمرة شهدت تحول رقمي في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وفقا لعدة خطط ومبادرات بالتنسيق مع جميع الجهات.

وأضاف أن تطبيق "اعتمرنا" يتأكد من الحالة الصحية لطالب التصريح وذلك عبر التكامل الإلكتروني مع تطبيق "توكلنا" المطور من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأشار متحدث وزارة الحج والعمرة إلى أن التصاريح تشمل الصلاة في المسجد الحرام، وأداء العمرة، والزيارة في المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى الصلاة في الروضة الشريفة.