شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»‏: متوقع أن تنشط رياح البوارح في الشرقية وقد تؤثر على شرق الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الاثنين، متوقع أن تنشط رياح البوارح في المنطقة الشرقية وقد تؤثر على شرق منطقة الرياض.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن سلوك غبار البوارح عادة ينشط من الضحى ويخف كثيراً في الليل، ثم يعاود مرة أخرى من الغد، لافتًا إلى أنه يستمر نشاطها لبضعة أيام ثم ينقطع لمثلها، وذلك خلال شهري يونيو ويوليو.

وقال "المسند" أنه ‏تعرف موجات الحر بأنها حالة جوية شاذة، وذلك عندما ترتفع درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي لليوم نفسه بنحو 5 درجات، وتستمر لبضعة أيام.

وأشار إلى أن تشكل موجات الحر في المملكة عادة يكون ما بين يونيو وسبتمبر، ولشهر يونيو النصيب الأوفر منها، فيما أفاد عن طقس اليوم بأنه ‏قد تتشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة.