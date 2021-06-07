شكرا لمتابعة خبر عن أمن الدولة: احذروا رسائل التبرعات خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت رئاسة أمن الدولة من دعوات ورسائل الجهات الخارجية المجهولة، لجمع أموال أو تبرعات؛ بغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة.

وذكرت رئاسة أمن الدولة أن هناك رسائل ودعوات في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جهات خارجية مجهولة تقوم بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت وتدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة.

طالبت الجميع بعدم التبرع لهذه الجهات؛ لأن ذلك يعرض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، حيث يتم التبرع داخل السعودية عبر القنوات المصرح لها، أما في الخارج.

وأشارت إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات للخارج.