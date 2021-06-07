شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: ‏لم يثبت علميًا أي علاقة بين الخلايا الجذعية والشفاء من مرض السكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، أنه ‏لم يثبت علميًا أي علاقة بين الخلايا الجذعية والشفاء من مرض السكري حتى هذه اللحظة، لافتة إلى أن ما زالت الدراسات جارية عليه.

وشددت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" على ضرورة الحرص دائمًا على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت وزارة الصحة، قد أوضحت أن الخلايا الجذعية إجراء طبي عالي الخطورة يتم تحت إشراف طبي مشدد؛ حيث يتم استخدامها فقط في علاج بعض الحالات مثل "سرطان الدم الحاد، فشل نخاع العظم، السرطان النقوي المتعدد، وأورام الغدد اللمفاوية، التهاب المفاصل، الشلل بأنواعه ".