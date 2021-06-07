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«الصحة»: ‏لم يثبت علميًا أي علاقة بين الخلايا الجذعية والشفاء من مرض السكري

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، أنه ‏لم يثبت علميًا أي علاقة بين الخلايا الجذعية والشفاء من مرض السكري حتى هذه اللحظة، لافتة إلى أن ما زالت الدراسات جارية عليه.

وشددت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" على ضرورة الحرص دائمًا على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت وزارة الصحة، قد أوضحت أن الخلايا الجذعية إجراء طبي عالي الخطورة يتم تحت إشراف طبي مشدد؛ حيث يتم استخدامها فقط في علاج بعض الحالات مثل "سرطان الدم الحاد، فشل نخاع العظم، السرطان النقوي المتعدد، وأورام الغدد اللمفاوية، التهاب المفاصل، الشلل بأنواعه ".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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