للمبتعثين والمواطنين بالخارج.. خطوات توثيق لقاح كورونا بتطبيق «توكلنا»

الرياض - محمد عبدالله - وفرت وزارة الصحة، آلية إلكترونية لاعتماد اللقاح داخل المملكة وتوثيقه في تطبيق (توكلنا)، للذين تلقوا لقاح كورونا خارج المملكة من المبتعثين والمواطنين.

وذكرت الملحقية الصحية السعودية في واشنطن –عبر حسابها على تويتر- أنه يتم تقديم الطلبات لمن تلقى لقاح كورونا خارج المملكة، من خلال الرابط التالي: https://eservices.moh.gov.sa/CoronaVaccineRegistration

من جانبه، أوضح «بيت الطلبة السعوديين في الولايات المتحدة»عبر تويتر- شروط تقديم طلب اعتماد لقاح كورونا داخل السعودية، لمن تلقى اللقاح خارج المملكة، وذلك (وفقًا لوزارة الصحة) لتسهيل عملية إضافة المعلومات في أقل مدة ممكنة، وهى كالتالي:

ـ أن تكون المستندات المدخلة بصيغة (PDF)، وأن لا يتجاوز حجمها (1 MB).

ـ أن تحتوي الشهادة بشكل واضح على اسم اللقاح، وتاريخه، ورقم التشغيلة.

ـ المستندات المطلوب إرفاقها هي: صورة من جواز السفر، بالإضافة إلى صورة من شهادة التطعيم.

ـ لا يمكن التقدم بطلب جديد في حال وجود طلب قائم.

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