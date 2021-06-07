«الحصيني»: غدًا بدء تراجع الكتلة الحارة تدريجيًا بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تراجع الكتلة الحارة تدريجيًا عن مدن المملكة والخليج بتراجع درجات الحرارة من ثلاث إلى خمس درجات مئوية بدءًا من غدٍ الثلاثاء.

وقال الحصيني اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع من غد الثلاثاء 1442/10/27هـ- إن شاء الله- تراجع الكتلة الحارة تدريجيًا عن مدن المملكة والخليج بتراجع درجات الحرارة من ثلاث الى خمس درجات مئوية ويكون ذلك واضحاً في نهاية هذا الأسبوع».

وأضاف أن «شدة الحر تخفّ لتعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعة السنوية في مثل هذا الوقت من السنةً».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على أجزاء من مرتفعات جيزان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، في حين تتأثر المنطقة الشرقية بأجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

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