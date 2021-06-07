الصحة: لقاح كورونا لا يجعل نتيجة مسحة الفيروس إيجابية

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الصحة، أن لقاح كورونا لا يجعل نتيجة المسحة إيجابية، مشيرة إلى أنه لا يوجد تعارض بين أخذ لقاح كورونا واستخدام المرأة لموانع الحمل.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ان «لقاح فايروس كورونا لا يجعل نتيجة المسحة إيجابية، وعند ظهورها إيجابية فقد تكون الإصابة بسبب التعرض للفيروس قبل أو بعد تلقي اللقاح مباشرة».

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن قال فيه: «هل من الممكن أن تكون مسحة كورونا إيجابية بعد اخذ اللقاح بـ15 يوما، وأن يكون ذلك بسبب جرعة اللقاح؟».

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة أنه لا يوجد تعارض بين حبوب منع الحمل وأخذ لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه حسب التوصيات الحالية فإنه يوصى بأن تكون جرعات لقاح كورونا من نفس الشركة المصنعة.

وأضافت وزارة الصحة، أنه حسب التحديثات الحالية فإن الأعمار المستهدفة لكلا اللقاحين (فايزر وأسترازينيكا) هي ١٨ سنة فأكبر، تُحسب بالتاريخ الميلادي

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