«الصخري» يوضح موعد بداية فصل الصيف ونهايته فلكيًا

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، أنّ اليوم الإثنين، هو أول أيام فصل الصيف، وفقًا لحساب العالم الفلكي راشد الخلاوي ، مشيرًا إلى أنّ مدته ٩٠ يومًا؛ ينتهي في ٥ سبتمبر٢٠٢١.

وقال الصخري عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: « يبدأ فصل الصيف اليوم الإثنين ٢٦ شوال١٤٤٢ الموافق ٧ يونيو٢٠٢١ ؛ ومدته ٩٠ يوما ؛ ينتهي الأحد ٢٨ محرم١٤٤٣ الموافق ٥ سبتمبر٢٠٢١ (حساب الخلاوي)».



وأضاف: «أما في الحساب العالمي فإن فصل الصيف يبدأ الإثنين ١١ ذوالقعدة١٤٤٢ الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢١ وينتهي الثلاثاء ١٤ صفر ١٤٤٣ الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢١».

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