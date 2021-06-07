الصحة: لا يوجد دليل بين الخلايا الجذعية والشفاء من السكري

الرياض - محمد عبدالله - نبّهت وزارة الصحة من عدم الانسياق وراء وهم العلاج بالخلايا الجذعية، موضحة أنه حتى هذه اللحظة لا توجد علاقة بين الخلايا الجذعية والشفاء من مرض السكري.

وذكرت وزارة الصحة –عبر تويتر- أنه «لم يثبت علميًا أي علاقة بين الخلايا الجذعية والشفاء من مرض السكري حتى هذه اللحظة»، ونصحت بالحرص على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يوجد إثبات علمي على أن الخلايا الجذعية تعالج السكري، مضيفة أن الدراسات العلمية ما زالت جارية على هذا الموضوع.

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