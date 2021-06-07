أمانة جدة: 8 خطوات بسيطة لخدمة طلب تقديم تعهُّد

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت أمانة محافظة جدة، ان الخدمة الرقمية (خدمة طلب تقديم تعهد)، تتم عبر ثماني خطوات بسيطة وميسرة، ودون الحاجة الى مراجعة أمانة المحافظة.
وذكرت أمانة جدة –عبر تويتر- أن الخطوات الثماني لطلب تقديم تعهد، هي:
أولًا: الدخول على الموقع الإلكتروني للامانة، ومن القائمة الرئيسة يتم اختيار (تبويب الخدمات الالكترونية).
ثانيا: اختيار رابط خدمات عملاء الأمانة من القائمة الرئيسة ضمن خدمات الأفراد.
ثالثً: اختيار خدمة طلب تقديم معاملة الكترونية.
رابعًا: تحديد نوع الطلب (طلب تقديم تعهد).
خامسًا: تنزيل نموذج التعهد وتعبئته.
سادسًا: استكمال حقول الطلب.
سابعًا: رفع المرفقات.
ثامنا: التوقيع على الإقرار ثم حفظ وتقديم الطلب.
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