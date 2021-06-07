أمانة جدة: 8 خطوات بسيطة لخدمة طلب تقديم تعهُّد

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت أمانة محافظة جدة، ان الخدمة الرقمية (خدمة طلب تقديم تعهد)، تتم عبر ثماني خطوات بسيطة وميسرة، ودون الحاجة الى مراجعة أمانة المحافظة.

وذكرت أمانة جدة –عبر تويتر- أن الخطوات الثماني لطلب تقديم تعهد، هي:

أولًا: الدخول على الموقع الإلكتروني للامانة، ومن القائمة الرئيسة يتم اختيار (تبويب الخدمات الالكترونية).

ثانيا: اختيار رابط خدمات عملاء الأمانة من القائمة الرئيسة ضمن خدمات الأفراد.

ثالثً: اختيار خدمة طلب تقديم معاملة الكترونية.

رابعًا: تحديد نوع الطلب (طلب تقديم تعهد).

خامسًا: تنزيل نموذج التعهد وتعبئته.

سادسًا: استكمال حقول الطلب.

سابعًا: رفع المرفقات.

ثامنا: التوقيع على الإقرار ثم حفظ وتقديم الطلب.

اقرأ أيضا:

إزالة مبنى واستعادة أرض حديقة عامة في جدة بـ«حكم قضائي»

«أمانة جدة» تغلق 53 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية