السعودية.. وزير الإعلام يكشف سبب تأخر إعلان آلية الحج

محمد الفلاح - الإثنين 7 يونيو 2021

قال وزير الإعلام السعودي المكلف، الدكتور ماجد القصبي، الأحد، إن سبب تأخر إعلان بلاده عن آلية الحج لهذا العام يعود إلى تحورات فيروس كورونا وشح اللقاحات.



وأضاف القصبي في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن التحور المستمر لفيروس كورونا وعدم وضوح الضرر الناجم من انتشاره، إضافة إلى شح اللقاحات لدى كثير من الدول، تسببا في تأخير إعلان الشكل الذي سيكون عليه موسم الحج المقبل.

وأكد أن وزيري الصحة والحج سيوضحان خلال الأيام القريبة المقبلة، الآلية التي سيكون عليها حج هذا العام في ظل هذه التحديات.

وأوضح أن العالم لا يزال يواجه تحديات كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا ومحدودية إنتاج اللقاح وتردد البعض في أخذه, منوهاً بجهود حكومة المملكة واتخاذها جميع الإجراءات الاحترازات والتدابير الصحية في سبيل التعايش مع الجائحة.

وذكر أن السعودية في مقدمة دول العالم من حيث توفير اللقاحات وتعاقدت بما يزيد على ضعف عدد سكانها من جرعات اللقاح, حيث بلغت نسبة الذين تلقوا اللقاح اليوم 40% من عدد السكان وهو ما يعادل 15 مليون جرعة حتى الآن.