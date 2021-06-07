هل تختلف أعراض كورونا لدى متلقي اللقاح ؟ الصحة توضح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت وزارة الصحة على سؤال حول تباين أعراض كورونا بين من حصل على اللقاح ومن لم يحصل عليه مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وقالت الصحة ممثلة في مركز 937 : بشكل عام يعمل اللقاح على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها، وهذا لا يعني أنك لن تنقل الفيروس عند الإصابة لذا ينبغي الالتزام بالإجراءات وإتمام الفترة اللازمة للعزل.

عدوى كورونا لدى المحصنين

وفي سياق متصل قالت الصحة إنه لا يزال غير معروف ما إذا كان جميع المرضى المصابين يتكون لديهم استجابة مناعية وقائية ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى أم لا كما أن المدة الوقائية التي يعطيها الفيروس في حال وجود مناعة وقائية لا تزال تحت الدراسة.

وبشكل عام يعمل اللقاح على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها، وهذا لا يعني أنك لن تنقل الفايروس عند الإصابة لذا ينبغي الالتزام بالإجراءات وإتمام الفترة اللازمة للعزل.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاح كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدم حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهي معتمدة حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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