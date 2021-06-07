شركة الكهرباء : استقالة الرئيس التنفيذي وتكليف القنون بمهامه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الكهرباء السعودية عن موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة فهد بن حسين السديري من منصبه اعتباراً من اليوم لظروف خاصة.

وقالت شركة الكهرباء في بيان لها عبر موقع تداول السعودية إن المجلس وافق كذلك على تكليف المهندس خالد بن حمد القنون بمهام الرئيس التنفيذي.

من هو خالد القنون؟

يذكر أن خالد القنون كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين وشغل العديد من المناصب في الشركة السعودية للكهرباء خلال 31 سنة. ويُعد القنون، الحاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وماجستير إدارة الأعمال من جامعة دبلن بايرلندا، واحدًا من الكفاءات الوطنية التي لها دور بارز في مجال صناعة الطاقة الكهربائية على مدار العقود الثلاث الماضية، خاصة وأنه حاصل على دورات فنية متقدمة في المجالات التقنية والإدارية والمالية، حيث تولى العديد من المناصب التنفيذية والقيادية في الشركة. يُذكر أن المهندس القنون عضو بالعديد من الهيئات، أهمها ممثل القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وعضو لجنة بالهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، وعضو في لجنة التنمية والمرافق في مجلس منطقة الرياض، وعضو لجنة تنسيق المشاريع بأمانة منطقة الرياض، وعضو في لجان الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضو لجنة الدفاع المدني وعضو الهيئة العامة للسياحة والبيئة بمنطقة الرياض، إضافة إلى عضوية مجلس منطقة حائل لخمس دورات متتالية، وعضوية الجمعية الخيرية في المنطقة، وعضو المعهد العربي للتشغيل والصيانة.

شارك الخبر