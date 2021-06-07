بدء تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في أسهم لازوردي الجديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت تداول السعودية عن بدء مرحلة الاكتتاب وتداول حقوق الأولوية على أسهم لازوردي للمجوهرات وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين 26 / 10 / 1442هـ الموافق 07 / 06 / 2021م.

ومن المقرر أن تنتهي فترة التداول في يوم الاثنين 04 / 11 / 1442هـ الموافق 14 / 06 / 2021م، مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 07 / 11 / 1442هـ الموافق 17 / 06 / 2021م.

ونبهت تداول للمستثمرين بأن نطاق التغيير المسموح به لأسعار تداول الحق يختلف عن نسبة التذبذب التي تخضع لها أسعار الأسهم.

نسبة تذبذب أسهم لازوردي

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة لازوردي للمجوهرات وافقت يوم الأربعاء الماضي على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه تم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة ليوم الخميس 22/10/1442هـ الموافق 03/06/2021م على أساس سعر 20.74 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

إضافة حقوق الأولوية

إلى ذلك أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة حقوق الأولوية المتداولة لشركة لازوردي للمجوهرات في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، هذا اليوم الاثنين 26/10/1442ه الموافق 07/06/2021م.



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