أرامكو تطرح صكوكاً دولية بالدولار والحد الأدنى 200 ألف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أرامكو السعودية بدء إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها لإصدار الصكوك الدولية (Trust Certificate Issuance Programme).

مواصفات صكوك أرامكو بالدولار

وقالت الشركة في بيان لها عبر موقع السوق المالية السعودية – تداول – إن الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة ودون حق الرجوع على الأصول مشيرة إلى أن قيمة الطرح تحدّد بحسب ظروف السوق.

وأضافت أن تاريخ بداية الطرح هو اليوم 1442-10-26 الموافق 2021-06-07 أما تاريخ نهاية الطرح فقد تحدد له يوم 1442-11-07 الموافق 2021-06-17.

الفئة المستهدفة من صكوك أرامكو

وقالت الشركة إن الفئة المستهدفة هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول) على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي.

يذكر أن هذا الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته.

كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.

وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).

كما تجدر الإشارة إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح حسب ظروف السوق.

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