، تعرّف على أغلى 10 منتخبات في يورو 2020 والقيمة السوقية للاعبيها ،

محمد بن مسعود - الدمام - المنتخب الإنجليزي في الصدارة بقيمة سوقية تتعدى الـ1.2 مليار يورو

تنطلق خلال أيام بطولة اليورو 2020 بمشاركة عدد كبير من المنتخبات المميزة التي تضم قوائهما لاعبين مميزين بأفضل فِرَق العالم وأصحاب قيمة تسويقية عالية.

وباستعراض قائمة المنتخبات صاحبة أعلى قيمة تسويقية في يورو 2020، حسب موقع «ترانسفير ماركت»؛ يأتي في الصدارة المنتخب الإنجليزي بقيمة سوقية تتعدى الـ1.2 مليار يورو، بفضل تواجد لاعبين بحجم هاري كين، نجم هجوم توتنهام، وهداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والذي تصل قيمته السوقية إلى 120 مليون يورو، ورحيم ستيرلينج (90 مليون يورو) المتوج مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي، وجادون سانشو (100 مليون) المتألق مع بروسيا دورتموند الألماني.

وفي المركز الثاني -وفق "البيان"- يأتي المنتخب الفرنسي، بطل العالم ووصيف أوروبا، بقيمة سوقية تتجاوز المليار يورو؛ إذ يدخل منتخب «الديوك» منافسات يورو 2020 مدعومًا بقدرات اللاعب الأعلى قيمة تسويقية في العالم، كيليان مبابي (180 مليون يورو)، إلى جانب نجوم بجودة نجولو كانتي وبول بوجبا وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي وكريم بنزيما بين آخرين.

أما في المركز الثالث، فيأتي المنتخب الألماني، بقيمة تقترب من 940 مليون يورو؛ وذلك بتواجد نجوم بايرن ميونخ الألماني، ليون جوريتسكا (70 مليون) وجوشوا كيميتش (90 مليون) وسيرج جنابري (70 مليون)، ونجمي تشيلسي الإنجليزي المتوجين بدوري أبطال أوروبا هذا العام كاي هافيرتز (70 مليون) وتيمو فيرنر (65 مليون).

ويأتي المنتخب الإسباني في المركز الرابع، من حيث القيمة السوقية (915 مليون)، بالرغم من استبعاد لاعبي ريال مدريد من القائمة المشاركة في البطولة؛ إلا أن وجود لاعبين مثل ماركوس يورينتي (80 مليون يورو) نجم وسط أتلتيكو مدريد المتوج بالدوري الإسباني مؤخرًا، وثلاثي مانشستر سيتي فيران توريس (50 مليون) وإيمريك لابورتي (45 مليون) ورودري (70 مليون)؛ دعَم وجود «لا روخا» بين قائمة الخمسة الكبار من حيث قيمة نجومه.

واحتل المنتخب البرتغالي (872 مليون يورو)، بطل أوروبا، المركز الخامس في القائمة، بوجود أحد أفضل لاعبي العالم، كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي، والذي تبلغ قيمته السوقية 45 مليون يورو، ومهاجم أتلتيكو مدريد الشاب، جواو فيلكس (80 مليون يورو) ومدافع مانشستر سيتي، روبن دياز (75 مليون يورو)، بين نجوم آخرين.

وتكتمل قائمة المنتخبات الـ10 صاحبة أعلى قيمة سوقية بوجود إيطاليا (764 مليون) وبلجيكا (669 مليون) وهولندا (637 مليون) وكرواتيا (375.8 مليون) وتركيا (325 مليون).

وتنطلق منافسات يورو 2020 في 11 من شهر بونيو الجاري، بمواجهة إيطاليا وتركيا في المباراة الافتتاحية على ملعب الأوليمبيكو في روما؛ بينما تختتم فاعلياتها في 11 من يوليو، بالمباراة النهائية التي ستقام على ستاد ويمبلي في إنجلترا.