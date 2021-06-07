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أكّدت أمانة الرياض أنها تعمل على تنفيذ 515 مشروعاً تنموياً وتطويرياً لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في المحافظات والمراكز كافة التابعة للعاصمة، لافتة إلى أن متوسط نسبة الإنجاز يتجاوز الـ 70 بالمائة.
وأضافت "الأمانة" في حسابها على تويتر، أن المشاريع تشمل 107 مشاريع للمباني و271 للطرق و74 لمشاريع الأنسنة و61 لدرء مخاطر السيول.
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 09:53 AM
قالت: تشمل 107 مشاريع للمباني و271 للطرق و74 لـ "الأنسنة""أمانة الرياض": نعمل على تنفيذ 515 مشروعاً لتحقيق التنمية الشاملة
أكّدت أمانة الرياض أنها تعمل على تنفيذ 515 مشروعاً تنموياً وتطويرياً لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في المحافظات والمراكز كافة التابعة للعاصمة، لافتة إلى أن متوسط نسبة الإنجاز يتجاوز الـ 70 بالمائة.
وأضافت "الأمانة" في حسابها على تويتر، أن المشاريع تشمل 107 مشاريع للمباني و271 للطرق و74 لمشاريع الأنسنة و61 لدرء مخاطر السيول.
، "أمانة الرياض": نعمل على تنفيذ 515 مشروعاً لتحقيق التنمية الشاملة ،
المصدر : الخليج 365
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