محمد بن مسعود - الدمام - قالت: استيراد الشعير لغرض الاستخدام يتطلب فقط إضافة النشاط للسجل أكدت المؤسسة العامة للحبوب، أن خدمات منصة "استيراد" مخصصة للتأهيل لاستيراد الشعير. وقالت عبر حسابها في تويتر اليوم: تود المؤسسة التوضيح أن خدمات منصة "استيراد" مخصصة للتأهيل لاستيراد الشعير (لغرض التجارة أو إنتاج الأعلاف). وأضافت: تجدد المؤسسة الدعوة للشركات الراغبة بالتأهيل، للتسجيل من خلال منصة "استيراد". وتابعت: كما تود #المؤسسة_العامة_للحبوب التوضيح أن استيراد الشعير (لغرض الاستخدام)، يتطلب فقط إضافة نشاط استيراد الشعير للسجل التجاري عن طريق #وزارة_التجارة. الحبوب: خدمات منصة "استيراد" مخصصة للتأهيل لاستيراد الشعير صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-07 أكدت المؤسسة العامة للحبوب، أن خدمات منصة "استيراد" مخصصة للتأهيل لاستيراد الشعير. وقالت عبر حسابها في تويتر اليوم: تود المؤسسة التوضيح أن خدمات منصة "استيراد" مخصصة للتأهيل لاستيراد الشعير (لغرض التجارة أو إنتاج الأعلاف). وأضافت: تجدد المؤسسة الدعوة للشركات الراغبة بالتأهيل، للتسجيل من خلال منصة "استيراد". وتابعت: كما تود #المؤسسة_العامة_للحبوب التوضيح أن استيراد الشعير (لغرض الاستخدام)، يتطلب فقط إضافة نشاط استيراد الشعير للسجل التجاري عن طريق #وزارة_التجارة. 07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 09:09 AM قالت: استيراد الشعير لغرض الاستخدام يتطلب فقط إضافة النشاط للسجل قالت: استيراد الشعير لغرض الاستخدام يتطلب فقط إضافة النشاط للسجل أكدت المؤسسة العامة للحبوب، أن خدمات منصة "استيراد" مخصصة للتأهيل لاستيراد الشعير. وقالت عبر حسابها في تويتر اليوم: تود المؤسسة التوضيح أن خدمات منصة "استيراد" مخصصة للتأهيل لاستيراد الشعير (لغرض التجارة أو إنتاج الأعلاف). وأضافت: تجدد المؤسسة الدعوة للشركات الراغبة بالتأهيل، للتسجيل من خلال منصة "استيراد". وتابعت: كما تود #المؤسسة_العامة_للحبوب التوضيح أن استيراد الشعير (لغرض الاستخدام)، يتطلب فقط إضافة نشاط استيراد الشعير للسجل التجاري عن طريق #وزارة_التجارة. ، الحبوب: خدمات منصة "استيراد" مخصصة للتأهيل لاستيراد الشعير ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر الحبوب: خدمات منصة "استيراد" مخصصة للتأهيل لاستيراد الشعير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.