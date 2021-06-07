، خبير الطقس "الحصيني" يتوقع تراجع الكتلة الحارة تدريجيًّا عن مدن المملكة والخليج غدًا ،

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توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، حالة الطقس غدًا الثلاثاء، تراجع الكتلة الحارة تدريجيًّا عن مدن المملكة والخليج، بتراجع درجات الحرارة من ثلاث إلى خمس درجات مئوية.
وقال "الحصيني": يكون ذلك واضحًا في نهاية هذا الأسبوع؛ بمعنى أن تخف شدة الحر لتعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعية السنوية في مثل هذا الوقت من السنةً.
خبير الطقس "الحصيني" يتوقع تراجع الكتلة الحارة تدريجيًّا عن مدن المملكة والخليج غدًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-07
توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، حالة الطقس غدًا الثلاثاء، تراجع الكتلة الحارة تدريجيًّا عن مدن المملكة والخليج، بتراجع درجات الحرارة من ثلاث إلى خمس درجات مئوية.
وقال "الحصيني": يكون ذلك واضحًا في نهاية هذا الأسبوع؛ بمعنى أن تخف شدة الحر لتعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعية السنوية في مثل هذا الوقت من السنةً.
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
08:27 AM
تخف شدة الحر لتعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعية السنوية
توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، حالة الطقس غدًا الثلاثاء، تراجع الكتلة الحارة تدريجيًّا عن مدن المملكة والخليج، بتراجع درجات الحرارة من ثلاث إلى خمس درجات مئوية.
وقال "الحصيني": يكون ذلك واضحًا في نهاية هذا الأسبوع؛ بمعنى أن تخف شدة الحر لتعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعية السنوية في مثل هذا الوقت من السنةً.
، خبير الطقس "الحصيني" يتوقع تراجع الكتلة الحارة تدريجيًّا عن مدن المملكة والخليج غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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