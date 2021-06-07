، "الأرصاد": أجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة وأتربة وغبار تحد من الرؤية بالشرقية تمتد إلى الرياض ،

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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً جزئياً قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على أجزاءٍ من مرتفعات: جيزان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة، في حين تتأثر المنطقة الشرقية بأجواءٍ شديدة الحرارة ورياح نشطة تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض؛ ما تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
"الأرصاد": أجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة وأتربة وغبار تحد من الرؤية بالشرقية تمتد إلى الرياضوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-07
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً جزئياً قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على أجزاءٍ من مرتفعات: جيزان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة، في حين تتأثر المنطقة الشرقية بأجواءٍ شديدة الحرارة ورياح نشطة تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض؛ ما تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
08:19 AM
سماء غائمة وسحب رعدية متفرقة على مرتفعات جيزان وعسير والباحة ومكة
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً جزئياً قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على أجزاءٍ من مرتفعات: جيزان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة، في حين تتأثر المنطقة الشرقية بأجواءٍ شديدة الحرارة ورياح نشطة تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض؛ ما تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": أجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة وأتربة وغبار تحد من الرؤية بالشرقية تمتد إلى الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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