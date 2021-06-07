، بالفيديو: لماذا التوقعات بزيادة أعداد الضحايا في تصادم قطاري باكستان؟ ،

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نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول بالشرطة الباكستانية، توقعه ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في حادث تصادم قطارين بإقليم السند؛ نظرًا لوجود عربات لم تصل إليها طواقم الإنقاذ بعد، رغم مرور ساعات على الحادث.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، الاثنين، نقلًا عن الشرطة ومسؤولي الطوارئ، أن قطارين اصطدما في جنوب باكستان؛ مما أسفر عن مقتل العشرات من الركاب وإصابة آخرين.
وأوضحت الوكالة أن قطار "ميلات إكسبريس" خرج عن مساره، ليصطدم بقطار "سير سيد إكسبريس" بعد ذلك.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور ومقاطع الفيديو للحادث المأساوي.
وقال موقع "راديو باكستان": إن فِرَق الإنقاذ تواصل أعمالها في موقع الحادث، وتعمل على نقل المصابين إلى أقرب المستشفيات.
وذكر مسؤول بالشرطة الباكستانية لوسائل إعلام محلية، أن أكثر من 30 شخصًا قُتلوا في اصطدام القطارين.
وأوضح عمر طفيل لمحطة "جيو نيوز" التلفزيونية المحلية، أن 30 على الأقل نقلوا إلى المستشفيات؛ متوقعًا ارتفاع العدد نظرًا لوجود عربات لم تصل إليها طواقم الإنقاذ بعد؛ وذلك رغم مرور ساعات على الحادث الذي وقع بمنطقة كهوتكي في إقليم السند؛ وفق ما نقلته "رويترز".
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 09:23 AM
أحدهما خرج عن مساره ليصطدم بالآخربالفيديو: لماذا التوقعات بزيادة أعداد الضحايا في تصادم قطاري باكستان؟
نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول بالشرطة الباكستانية، توقعه ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في حادث تصادم قطارين بإقليم السند؛ نظرًا لوجود عربات لم تصل إليها طواقم الإنقاذ بعد، رغم مرور ساعات على الحادث.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، الاثنين، نقلًا عن الشرطة ومسؤولي الطوارئ، أن قطارين اصطدما في جنوب باكستان؛ مما أسفر عن مقتل العشرات من الركاب وإصابة آخرين.
وأوضحت الوكالة أن قطار "ميلات إكسبريس" خرج عن مساره، ليصطدم بقطار "سير سيد إكسبريس" بعد ذلك.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور ومقاطع الفيديو للحادث المأساوي.
وقال موقع "راديو باكستان": إن فِرَق الإنقاذ تواصل أعمالها في موقع الحادث، وتعمل على نقل المصابين إلى أقرب المستشفيات.
وذكر مسؤول بالشرطة الباكستانية لوسائل إعلام محلية، أن أكثر من 30 شخصًا قُتلوا في اصطدام القطارين.
وأوضح عمر طفيل لمحطة "جيو نيوز" التلفزيونية المحلية، أن 30 على الأقل نقلوا إلى المستشفيات؛ متوقعًا ارتفاع العدد نظرًا لوجود عربات لم تصل إليها طواقم الإنقاذ بعد؛ وذلك رغم مرور ساعات على الحادث الذي وقع بمنطقة كهوتكي في إقليم السند؛ وفق ما نقلته "رويترز".
، بالفيديو: لماذا التوقعات بزيادة أعداد الضحايا في تصادم قطاري باكستان؟ ،
المصدر : الخليج 365
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