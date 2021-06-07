علقت سيارتهم في الرمال.. «إنجاد» يعلن سلامة «مفقودي العليم» بحائل

الرياض - محمد عبدالله - أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم الإثنين، أن «مفقودي العليم» بمنطقة حائل وهم رجل كبير السن وثلاثة أطفال، تمكنوا من الوصول إلى عزبتهم، بعد أن علقت مركبتهم في الرمال، مشيرًا إلى أنهم بصحة جيدة.

وذكر فريق إنجاد- عبر تويتر- أن «مفقودي العليم» استطاعوا الوصول إلى عزبتهم بعدما علقت مركبتهم بالرمال، وبعد عدة محاولات تمكنوا من إخراجها.

وأضاف فريق إنجاد، أنه ورد إليه- في وقت سابق- بلاغ عن «مفقودي العليم»؛ حيث كانوا بمركبة من نوع لاند كروزر موديل 2017 م بيضاء اللون، وتحرك أعضاء من فريق إنجاد بمركبات مجهزة نحو نقطة التجمع المحددة من قبل الكنترول الميداني لمهمة البحث عن «مفقودي العليم».

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