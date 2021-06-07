الأرصاد: أمطار وسحب رعدية وأتربة ورياح على 6 مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار وسحب رعدية ممطرة ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة، مصحوبة بتدنّ في الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ منطقتي عسير «أبها، أحد رفيدة، النماص، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، الحرجة، سراة عبيدة، ظهران الجنوب» وجازان «الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وهناك سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على منطقتي الباحة «القرى، المندق، الباحة، بلجرشي» ومكة المكرمة «الطائف، ميسان».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن منطقة الرياض «الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، حوطة بني تميم، رماح، الخرج، الدلم، العاصمة الرياض» والمنطقة الشرقية «الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف» تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.