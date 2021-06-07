لتوفير المياه للقرى النائية.. أمير القصيم يُطلق مبادرة موارد السقيا

الرياض - محمد عبدالله - أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن مبادرة موارد السقيا تهدف إلى توفير موارد المياه للقرى والهجر النائية، لأن هناك توسعًا جغرافيًّا بحسب المسح الميداني للمناطق الأكثر احتياجاً، ما يستدعي إلى توفير مصادر المياه في عدد من المواقع.

وقال: إن المبادرة ستخضع لحوكمة مالية شاملة وآلية لمتابعة صرف التبرعات المخصصة للمبادرة، وإنشاء قاعدة بيانات لجميع المناطق بالإحداثيات وستكون مؤسسة مجتمعي وسيطاً بين الباذلين والمبادرة، وسيكونون على اطلاع كامل بأوجه صرفها، وفقًا لما خصصت له.

جاء ذلك بعد أن أطلق سموه مبادرة موارد السقيا، التي تنفذها مؤسسة مجتمعي، وتهدف إلى توفير مصادر المياه للقرى والهجر النائية.

وبين أمير القصيم بأنه تم تشكيل فريق للمسح الميداني للوقوف على تحقيق أهداف المبادرة والمتابعة، مع إبلاغ الباذلين بالتقارير المرتبطة بتبرعاتهم، مبدياً تفاؤله لتحقيق أهداف المبادرة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجتمعي منصور الرسيني من جانبه عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على دعمه اللامحدود للأعمال الإنسانية والخيرية لمؤسسة مجتمعي التي تخدم جميع فئات المجتمع.

وأوضح الرسيني أن مبادرة موارد السقيا تأتي بتوجيه من أمير القصيم، استشعاراً من سموه لخدمة القرى النائية، وتوفير مصادر المياه لها في أنحاء منطقة القصيم لخدمة القرى المستهدفة.

إثر ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن مبادرة موارد السقيا، تطرق إلى تعزيز الشراكات وتنمية الموارد المستدامة، واختصار المسافة التي يتكبدونها للحصول على الماء، وإتاحة المبادرة للمحسنين في تبني المواقع المحتاجة.

من جانبه أشار إمام الحرم النبوي فضيلة الشيخ خالد المهنا في كلمته إلى تنوع أعمال البر وطرق الخير التي منها سقي الماء، وهو من شكر نعم الله سبحانه وتعالى، مذكرًا أن هذه المبادرة التي وجه بها سمو أمير القصيم تأتي ضمن سلسلة مبادرات في هذه البلاد المباركة ، سائلا الله العلي أن يجزل للجميع لمن شارك الأجر والثواب.

وفي نهاية الحفل، كرم سموه الداعمين لمؤسسة مجتمعي وهم رجل الأعمال عبدالله العثيم، ورجل الأعمال إبراهيم الزويد، ومحمد القزلان.

حضر حفل التدشين الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية الدكتور نايف المرواني، والوكيل المساعد للشؤون التنموية بالإمارة عبدالرحمن السعوي، ومديرو الجهات الحكومية، ورؤساء الغرف التجارية وأمناؤها ومحافظو المنطقة ورجال الأعمال.