لمدة 48 ساعة.. إغلاق جسر الثقة بطريق الملك خالد للصيانة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت إدارة مرور المنطقة الشرقية، أمس الأحد، عن إغلاق جسر الثقبة بطريق الملك خالد لمدة 48 ساعة، بدءًا من اليوم الإثنين، وذلك بالتنسيق مع فرع وزارة النقل؛ بسبب أعمال الصيانة التي تُجرى في هذه المنطقة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المرور السعوديّ: تنوه إدارة مرور المنطقة الشرقية وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل بأنه سيتم إغلاق جسر الثقبة بطريق الملك خالد (لمدة ٤٨ ساعة) ابتداءً من يوم الإثنين الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٦ هـ، وذلك لأعمال الصيانة.

وأهابت إدارة مرور المنطقة الشرقية بقائدي ومالكي السيارات الذين يستخدمون هذا الطريق، أن يسلكوا الطرق البديلة التي تم توفيرها، وذلك خلال فترة الإغلاق.