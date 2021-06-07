السعودية | متحدث الطيران المدني: ارتفاع أسعار التذاكر الدولية يعود لسياسة السوق الحر

المناطق - الرياض

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، سبب ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات الدولية خلال هذه الفترة.

وحسب”عكاظ”، أوضح إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى سياسة السوق الحر، ومصادفتها لموسم الصيف أيضاً، فضلاً عن تأثر قطاع الطيران بجائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

وتوقع انخفاض الأسعار تدريجياً بعد انتظام الرحلات وزيادتها، مشيراً إلى أن الهيئة تراقب أسعار التذاكر بشكل دوري ولديها تصنيفات ومؤشرات عن الناقلات والمطارات أيضاً. لافتا إلى أن اشتراطات الدول لاستقبال المسافرين تعتبر دافعاً أساسياً للسفر وليست أسعار التذاكر،

ودعا الجميع إلى ضرورة الاطلاع على إجراءات دولة المقصد لتجنب أي إشكاليات