الحصيني: الغبار يشتد اليوم وتراجع درجات الحرارة غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني نشاط الرياح السطحية اليوم على عدد من المدن السعودية، مشيرًا إلى احتمالية تراجع درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الغد.

وقال الحصيني : متوقع اليوم الاثنين 1442/10/26هـ رياح من خفيفة لشبه قوية على المنطقة الشرقية والطرق الرابطة بين مدنها وخط الشرقية الرياض -وجنوبه – وأجزاء من المدينة ومكة وبين ينبع ورابغ مثيرة للأتربة والرمال – إلا أن يصرفها الله – ومتوقع بإذن الله هطول أمطار على المرتفعات الغربية والجنوبية وسلطنة عمان.

تراجع درجات الحرارة غداً

وتابع الحصيني : متوقع من يوم غد الثلاثاء 1442/10/27هـ – إن شاء الله – تراجع الكتلة الحارة تدريجياً عن مدن المملكة والخليج بتراجع درجات الحرارة من ثلاث إلى خمس درجات مئوية ويكون واضحاً في نهاية هذا الأسبوع بمعنى تخف شدة الحر لتعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعة السنوية في مثل هذا الوقت.

حالة الطقس اليوم

وكان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على أجزاء من مرتفعات جيزان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، في حين تتأثر المنطقة الشرقية بأجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة، وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة15 -35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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