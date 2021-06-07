النمر : لا تستنشقوا البخور ولا تغلقوا الغرفة

أضرار البخور

وقال النمر في تغريدة له عبر تويتر إن البخور يزيد من احتقان الحنجرة والقصبات الهوائية، مشيراً إلى أن ذلك قد يزيد من نوبات الربو ويرفع احتمالية تعرض الرئتين للالتهابات الفيروسية والبكتيريا.

ونصح النمر بعدم استنشاق البخور، وكذلك عدم إغلاق الغرفة التي توجد بها المبخرة.