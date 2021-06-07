شكرا لقرائتكم النمر : لا تستنشقوا البخور ولا تغلقوا الغرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من الأضرار التي قد يسببها البخور لدى بعض الأشخاص.
أضرار البخور
وقال النمر في تغريدة له عبر تويتر إن البخور يزيد من احتقان الحنجرة والقصبات الهوائية، مشيراً إلى أن ذلك قد يزيد من نوبات الربو ويرفع احتمالية تعرض الرئتين للالتهابات الفيروسية والبكتيريا.
ونصح النمر بعدم استنشاق البخور، وكذلك عدم إغلاق الغرفة التي توجد بها المبخرة.