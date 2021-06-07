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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب إفريقيا، مقتل زعيم جماعة "بوكو حرام" المسلحة أبو بكر الشكوي.
وقال "داعش" المنافس لـ"بوكو حرام"، في تسجيل صوتي حصلت عليه وكالات أنباء: إن "الشكوي" فجّر نفسه خلال اشتباكات بين التنظيمين، طبقًا لـ"بي بي سي".
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن مقتل "الشكوي"، وأفادت تقارير سابقة بمقتله، ورد بعضها الشهر الماضي.
ولم تؤكد جماعة "بوكو حرام" أو الحكومة النيجيرية مقتل "الشكوي".
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 08:36 AM
فجّر نفسه خلال اشتباكات بين التنظيمين"داعش" يؤكد مقتل زعيم "بوكو حرام" في نيجيريا
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب إفريقيا، مقتل زعيم جماعة "بوكو حرام" المسلحة أبو بكر الشكوي.
وقال "داعش" المنافس لـ"بوكو حرام"، في تسجيل صوتي حصلت عليه وكالات أنباء: إن "الشكوي" فجّر نفسه خلال اشتباكات بين التنظيمين، طبقًا لـ"بي بي سي".
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن مقتل "الشكوي"، وأفادت تقارير سابقة بمقتله، ورد بعضها الشهر الماضي.
ولم تؤكد جماعة "بوكو حرام" أو الحكومة النيجيرية مقتل "الشكوي".
، "داعش" يؤكد مقتل زعيم "بوكو حرام" في نيجيريا ،
المصدر : الخليج 365
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