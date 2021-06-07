- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، أنها سجّلت 1401 إصابة جديدة بفيروس كورونا و50 وفاة أمس الأحد.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك، إلى 228804، بينما سجلت البلاد مليونين و433681 إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.
الصين
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إنها سجّلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد.
وذكرت اللجنة، في بيان، أن 14 حالة من الإصابات الجديدة واردة من الخارج.. ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 91267، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 08:28 AM
19 حالة إضافية بالصين.. ولا وفياتخلال 24 ساعة.. المكسيك تسجّل 1401 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة
ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، أنها سجّلت 1401 إصابة جديدة بفيروس كورونا و50 وفاة أمس الأحد.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك، إلى 228804، بينما سجلت البلاد مليونين و433681 إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.
الصين
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إنها سجّلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد.
وذكرت اللجنة، في بيان، أن 14 حالة من الإصابات الجديدة واردة من الخارج.. ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 91267، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.
، خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجّل 1401 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجّل 1401 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.